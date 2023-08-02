Воздушные силы объяснили особенность ночной атаки РФ "Шахедами" 2 августа

Спецификой ночной атаки РФ 2 августа стал тот факт, что противник осуществлял пуски сразу с трех направлений.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Особенностью этой ночной атаки было то, что пуски осуществлялись сразу с трех направлений. Хотя обычно враг использует одно или два: это Приморско-Ахтарск Краснодарского края и часто с аэродрома "Сеща" Брянской области".

Детали: По словам Игната, в ночь на 2 августа противник кроме Краснодарского направления использовал для запуска "Шахедов" Курскую область и полигон "Чауда" во временно оккупированном Крыму.

Спикер Воздушных сил напомнил, что противовоздушная оборона уничтожила этой ночью 23 дрона-камикадзе Shahed, но были, к сожалению и попадания, поэтому необходимо больше ПВО для борьбы в том числе с БПЛА врага.

Противник сейчас целится по портовой инфраструктуре, украинскому зерну, и к сожалению, кое в чем достигает успеха.

Прямая речь: "Казалось бы и небольшой боевой запас (имеет Shahed -ред.), и летит не быстро, но видите, что даже российское ПВО в Москве с беспилотниками-камикадзе не очень хорошо справляется. Это опасное оружие, летит оно, к сожалению, точно. Поэтому нужно делать все, чтобы его уничтожить.

Если Shahed попадает в уязвимое место любого объекта, это приводит к крайне нежелательным последствиям".