Воздушные силы уничтожили ночью 23 "Шахеды"

Ночью 2 августа Воздушные силы сбили 23 дрона-камикадзе "Шахед", которые российские оккупанты запустили по Украине, однако часть беспилотников поразила портовую инфраструктуру Одесской области.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 2 августа 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131".

Пуски "шахедов" осуществлялись с трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БпЛА".

Детали: Сообщается, что большинство "шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях.

Однако, к сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области. О последствиях удара сообщит местная администрация.

Напомним: