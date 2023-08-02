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Воздушные силы уничтожили ночью 23 "Шахеды"

Алена МазуренкоСреда, 2 августа 2023, 09:04
Воздушные силы уничтожили ночью 23 Шахеды

Ночью 2 августа Воздушные силы сбили 23 дрона-камикадзе "Шахед", которые российские оккупанты запустили по Украине, однако часть беспилотников поразила портовую инфраструктуру Одесской области.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 2 августа 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131".

Пуски "шахедов" осуществлялись с трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БпЛА".

Детали: Сообщается, что большинство "шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях.

Однако, к сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области. О последствиях удара сообщит местная администрация.

Напомним: 

  • Силы противовоздушной обороны сбили все ударные беспилотники россиян, которые ночью 2 августа атаковали Киев. Всего уничтожено более 10 дронов.
  • Российские оккупанты ночью 2 августа атаковали ударными беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуры на юге Одесской области, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.
  • Силы обороны Украины ночью 2 августа уничтожили над Сумской областью вражеский беспилотник типа "Шахед".

Темы: Шахедвойна
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