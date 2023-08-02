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Зеленский проводил совещание по безопасности на Закарпатье, встречался с венгерской общиной

Александр ШумилинСреда, 2 августа 2023, 21:24
Зеленский проводил совещание по безопасности на Закарпатье, встречался с венгерской общиной
Скриншот с видео Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел в среду совещание по безопасности и социальной ситуации на Закарпатье.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь: "Стратегические для региона вопросы границы. Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в различных общинах области - это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов - правильные проекты. Много инициатив по развитию экономики Закарпатья - тех возможностей, которые десятилетиями не использовались".

Детали: По словам Зеленского "Закарпатье будет одним из драйверов экономического и социального роста". Позже в своем вечернем обращении он рассказал, что "завершает день в Берегоме", где также провел встречу с венгерской общиной.

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Что этому предшествовало:

  • На Закарпатье Зеленский провел совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений, где заявил, что по состоянию на 2 августа к совместной декларации Группы семи о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины уже присоединились 12 стран.

Темы: ЗеленскийЗакарпатье
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