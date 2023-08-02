Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский проводил совещание по безопасности на Закарпатье, встречался с венгерской общиной

Александр ШумилинСреда, 2 августа 2023, 21:24
Зеленский проводил совещание по безопасности на Закарпатье, встречался с венгерской общиной
Скриншот с видео Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел в среду совещание по безопасности и социальной ситуации на Закарпатье.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь: "Стратегические для региона вопросы границы. Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в различных общинах области - это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов - правильные проекты. Много инициатив по развитию экономики Закарпатья - тех возможностей, которые десятилетиями не использовались".

Детали: По словам Зеленского "Закарпатье будет одним из драйверов экономического и социального роста". Позже в своем вечернем обращении он рассказал, что "завершает день в Берегоме", где также провел встречу с венгерской общиной.

Что этому предшествовало:

  • На Закарпатье Зеленский провел совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений, где заявил, что по состоянию на 2 августа к совместной декларации Группы семи о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины уже присоединились 12 стран.

Темы: ЗеленскийЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Воздушные силы объяснили особенность ночной атаки РФ "Шахедами" 2 августа
"Вояж" белорусских вертолетов в Польшу: Минск просит Варшаву "не нагнетать"
Российские бомбардировщики сели в Энгельсе − ПС
В Белгородской области РФ продолжают вооружать гражданских
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: