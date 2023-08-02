Зеленский проводил совещание по безопасности на Закарпатье, встречался с венгерской общиной

Президент Владимир Зеленский провел в среду совещание по безопасности и социальной ситуации на Закарпатье.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь: "Стратегические для региона вопросы границы. Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в различных общинах области - это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов - правильные проекты. Много инициатив по развитию экономики Закарпатья - тех возможностей, которые десятилетиями не использовались".

Детали: По словам Зеленского "Закарпатье будет одним из драйверов экономического и социального роста". Позже в своем вечернем обращении он рассказал, что "завершает день в Берегоме", где также провел встречу с венгерской общиной.

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