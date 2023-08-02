В Белгородской области РФ продолжают вооружать гражданских
В граничащем с Украиной Белгородской области продолжают вооружать так называемые отряды самообороны − гражданским передали машины, квадрокоптеры и антидроновые ружьями, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь российского губернатора: "Теперь каждый из восьми батальонов обеспечен 5 внедорожниками, дополнительными цифровыми автомобильными радиостанциями, квадрокоптерами и антидроновыми ружьями. Помимо прочего, сегодня мы передали первые единицы оружия наиболее подготовленным бойцам".
Детали: По словам Гладкова, порядок применения оружия будет определен дополнительно через командира полка, командиров батальона, взаимодействие с Минобороны РФ, Росгвардией и ФСБ.
Он также добавил, что сейчас Госдума РФ рассматривает проект, который позволит властям решать вопрос "обеспечения стрелковым оружием всего полка".
Гладков заявил, что передача машин и оружия проходила в "торжественной обстановке" и выложил фото с этого "мероприятия".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Белгородской и Курской областях России набранным в так называемую территориальную оборону гражданским власть начала раздавать оружие и соответствующее военное оборудование.