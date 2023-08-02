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В Белгородской области РФ продолжают вооружать гражданских

Ирина БалачукСреда, 2 августа 2023, 23:40
В Белгородской области РФ продолжают вооружать гражданских
Российский губернатор Гладков раздает оружие гражданским из так называемых отрядов самообороны. ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАДКОВА

В граничащем с Украиной Белгородской области продолжают вооружать так называемые отряды самообороны − гражданским передали машины, квадрокоптеры и антидроновые ружьями, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь российского губернатора: "Теперь каждый из восьми батальонов обеспечен 5 внедорожниками, дополнительными цифровыми автомобильными радиостанциями, квадрокоптерами и антидроновыми ружьями. Помимо прочего, сегодня мы передали первые единицы оружия наиболее подготовленным бойцам". 

 
Российские власти вооружают гражданских в приграничной Белгородской области
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАДКОВА

Детали: По словам Гладкова, порядок применения оружия будет определен дополнительно через командира полка, командиров батальона, взаимодействие с Минобороны РФ, Росгвардией и ФСБ. 

Он также добавил, что сейчас Госдума РФ рассматривает проект, который позволит властям решать вопрос "обеспечения стрелковым оружием всего полка".   

 
Российские так называемые отряды самообороны
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАДКОВА

Гладков заявил, что передача машин и оружия проходила в "торжественной обстановке" и выложил фото с этого "мероприятия".

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Темы: Росcиявойнаоружиеграница
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