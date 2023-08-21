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В ОП считают пока неактуальной ратификацию Римского статута

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 20:10
В ОП считают пока неактуальной ратификацию Римского статута
Фото: unn

Заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов считает, что рассматривать ратификацию Римского статута Международного уголовного суда в Украине стоит уже после победы в войне против России.

Источник: Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Смирнов заявил журналистам в Киеве в кулуарах международной конференции "Международный трибунал за преступление агрессии против Украины".

Детали: Смирнов отметил, что не поднимал бы сейчас вопрос ратификации Римского статута.

Прямая речь: "Потому что не в нас, а в абсолютном большинстве наших военных кто-то поселил определенные страхи того, что в случае ратификации Римского статута наши военные могут быть подвергнуты уголовному преследованию со стороны Международного уголовного суда"

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Больше деталей: Он в то же время указал, что на самом деле МУС может преследовать граждан Украины и без ратификации Римского статута, поскольку Украина дала суду право расследовать преступления на своей территории.

 "Подходить к ратификации Римского статута сейчас надо осторожно, четко ответив на несколько вопросов: зачем это делать сейчас, во время войны без соответствующей разъяснительной работы среди военных, что ратификация не представляет для них каких-то новых открытий. Второй вопрос – зачем это Украине", - сказав Смирнов.

Смирнов также сослался на то, что некоторые страны, такие как Соединенные Штаты, вообще не ратифицировали Римский статут. "Считаю, что вопрос изучения целесообразности ратификации Римского статута стоит перенести на время – после победы Украины", – подытожил замглавы ОП.

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Участницами Римского статута являются 123 государства. Не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала статут, но впоследствии отозвала свою подпись.

Украина тоже не является участницей Римского статута – международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.

Темы: Офис президентасуд
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