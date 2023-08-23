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Президент Португалии впервые приехал в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 11:05

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза впервые посетил Украину с визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN Portugal

Глава Португальской Республики сошел на железнодорожном вокзале в Киеве в сопровождении министра иностранных дел страны Жоау Гомеша Кравинью и других должностных лиц, а также историка Жозе Пачеко Перейры и бизнесмена Луиса Делгадо. Это его первый визит в Украину.

"Цель является многогранной. Во-первых, продолжить португальское присутствие. Премьер-министр был здесь, председатель Ассамблеи Республики был здесь, министр иностранных дел был здесь несколько раз, а теперь приехал президент. Португалия демонстрирует свою солидарность во всех сферах", – сказал Марселу Ребелу де Соуза по прибытии.

Глава государства добавил, что "все, что является фундаментальным, а все является фундаментальным сейчас в жизни Украины, является фундаментальным и в жизни Португалии".

Он также объявил, что примет участие в торжествах по случаю 32-й годовщины независимости Украины в четверг, считая, что "этот год является еще более особенным", поскольку к празднованию присоединяются представители других стран, а также потому, что продолжается украинское контрнаступление, которое является "подтверждением ее суверенитета".

Позже Марсело Ребелу де Соуза посетил Бучу, где почтил память погибших.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа в среду утром прибыл в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины.

Также в среду и четверг состоится совместный визит в Украину депутатов парламентов 14 государств и Европейского парламента.

Темы: ПортугалияУкраина
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