Россияне попали в кухню пенсионерки в Херсоне, она госпитализирована

Российские военные днем нанесли удар из артиллерии по Херсону, в результате чего получила ранения пенсионерка.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Детали: Россияне обстреляли город около 13:15. Один из российских снарядов попал в летнюю кухню частного домовладения. Ранения получила 80-летняя хозяйка, она госпитализирована.

По предварительным данным, оккупанты осуществили артиллерийский обстрел.