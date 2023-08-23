Россияне попали в кухню пенсионерки в Херсоне, она госпитализирована
Среда, 23 августа 2023, 14:27
Российские военные днем нанесли удар из артиллерии по Херсону, в результате чего получила ранения пенсионерка.
Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры
Детали: Россияне обстреляли город около 13:15. Один из российских снарядов попал в летнюю кухню частного домовладения. Ранения получила 80-летняя хозяйка, она госпитализирована.
По предварительным данным, оккупанты осуществили артиллерийский обстрел.