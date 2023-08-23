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Россияне попали в кухню пенсионерки в Херсоне, она госпитализирована

Татьяна ЛозовенкоСреда, 23 августа 2023, 14:27
Россияне попали в кухню пенсионерки в Херсоне, она госпитализирована
фото облпрокуратуры

Российские военные днем нанесли удар из артиллерии по Херсону, в результате чего получила ранения пенсионерка.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Детали: Россияне обстреляли город около 13:15. Один из российских снарядов попал в летнюю кухню частного домовладения. Ранения получила 80-летняя хозяйка, она госпитализирована.

По предварительным данным, оккупанты осуществили артиллерийский обстрел.

 
фото прокуратуры

Темы: Херсонобстрелвоенные преступленияжертвы
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