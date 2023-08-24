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Силы обороны поразили 10 районов скопления врага – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 августа 2023, 06:56
Силы обороны поразили 10 районов скопления врага – сводка
украинский защитник, фото Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники с неба и земли нанесли удары по 10 районам сосредоточения личного состава врага.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Сегодня ночью российская федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется".

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины, применив БпЛА "Shahed-136/131".

Противовоздушной обороной было уничтожено 12 ударных дронов противника.

Вследствие российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, портовая инфраструктура, школы и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжика, Чугуновки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шийковкм Харьковской области и Твердохлебово Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Выемка, Звановка, Роздоловка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спирного, Клещеевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Александрополь, Курахово, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехова, Новоданиловки и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львового, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Республиканец, Бургунка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 2 удара по пунктам управления, 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Темы: Генштабвойна
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