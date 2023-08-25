За минувшие сутки произошло 35 столкновений с врагом – сводка

В течение 24 августа между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 35 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории нашего государства. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Бобылевки и Волфино Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Турья, Блешня, Янжуловка, Николаевка, Гай Черниговской области; Объединенное, Ходино, Угроиды, Новодмитровка, Поповка Сумской области и Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Малая Волчья, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надежды, Твердохлебово Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Спирного, Раздоловки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановского, Клещеевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Миньковка, Марково, Бахмут, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Бердичи, Водяное, Карловка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Первое, Александрополь, Победа, Екатериновка, Елизаветовка, Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного, Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Максимовка, Шахтерское, Великая Новоселка, Урожайное, Старомайорское, Свободное Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Левадного, Малой Токмачки, Роботино и Орехова Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Степное, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Тягинки и Надднепрянского Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Львов, Херсон, Камышаны, Белозерка, Кизомыс, Посад-Покровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.