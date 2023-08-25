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"Гарантии безопасности": Словения присоединилась к декларации G7

Пятница, 25 августа 2023, 10:39
Гарантии безопасности: Словения присоединилась к декларации G7
Фото: Getty Images

Словения стала еще одной страной, которая подписала декларацию "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter, передает "Европейская правда"

Детали: Глава Украинского государства поблагодарил правительство Словении и лично премьер-министра Роберта Голоба за присоединение к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

"Наши страны разделяют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества", – добавил Зеленский.

Что предшествовало:

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут.

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