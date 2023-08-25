"Гарантии безопасности": Словения присоединилась к декларации G7

Словения стала еще одной страной, которая подписала декларацию "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter, передает "Европейская правда"

Детали: Глава Украинского государства поблагодарил правительство Словении и лично премьер-министра Роберта Голоба за присоединение к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Вдячний уряду Словенії та особисто Прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України.



Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2023

"Наши страны разделяют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества", – добавил Зеленский.

Что предшествовало:

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже.

Ранее стало известно о присоединении к декларации Черногории. В течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

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