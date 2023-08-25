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В Киеве разоблачили главу ВВК на продаже диагнозов для уклонистов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 августа 2023, 10:51
В Киеве разоблачили главу ВВК на продаже диагнозов для уклонистов
фото огп

Еще одного начальника ВВК районного военкомата в Киеве разоблачили на изготовлении справок с фальшивыми диагнозами для уклонистов.

Источник: пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Детали: Полиция сообщает, что председатели военно-врачебной комиссии двух районных военкоматов Киева в сговоре с работниками медицинских учреждений наладили коррупционную схему по выдаче фиктивных документов о непригодности к военной службе. Прокуратура уточняет, что речь идет о военкоматах в Оболонском и Подольском районах.

За одну такую "услугу" они получали от 3 до 4 тысяч долларов США. В дальнейшем на основании этих документов мужчины выезжали за границу. 

Прокуратура сообщает, что к схеме были привлечены 9 человек, а также лица, которые непосредственно изготавливали пакет документов - работники медицинских учреждений столицы и члены военно-врачебных комиссий.

Группу разоблачили во время подготовки документов для трех мужчин призывного возраста и получения от них денег.

Правоохранители провели 34 обыска по местам работы всех участников преступления и изъяли документацию с доказательствами. 

Восьмерым фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (содействие незаконной переправке лиц через границу). Санкция статьи предусматривает до 9-ти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. 

В то же время прокуратура уточняет, что главе ВВК Оболонского военкомата и еще 6 врачам сообщили о подозрении по результатам следственных действий в феврале 2023 года. 

Причастность к схеме председателя ВВК Подольского ТЦК и СП установили в ходе дальнейшего расследования.  Сейчас ему также сообщено о подозрении за содействие незаконной переправке.

 
фото полиции
 

Темы: КиевмобилизацияуклонистыТЦК
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