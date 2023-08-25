Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 11:02
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Президенты Зеленский и Байден. Фото иллюстративное с сайта ОП

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден во время телефонного разговора по случаю Дня независимости Украины, обсудили передачу истребителей F-16 и привлечение России к ответственности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Белый дом

Дословно из сообщения: "От имени американского народа президент Байден выразил свое восхищение храбростью и жертвенностью украинского народа, который борется за свою свободу и безопасное будущее".

Детали: Сообщается, что лидеры государств обсудили начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и ускорение предоставления разрешения другим странам на передачу Украине своих самолетов после завершения учений.

Байден подтвердил обязательства США поддерживать оборону Украины от российской агрессии "столько, сколько потребуется, и привлекать Россию к ответственности за ее действия".

Предыстория:

Темы: ЗеленскийБайденистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Константиновке завершили спасательную операцию: 17 человек погибли

Будут консультации: Зеленский еще не решил, ветировать ли закон о декларировании

Умер украинский ученый и религиовед Игорь Козловский

Парламент назначил Кириленко главой АМКУ

Суд ЕС отказался отменить санкции еще четырем российским олигархам

Рада назначила Умерова министром обороны

Все новости...
Зеленский
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Зеленский об оставшихся "вагнеровцах": Никто не знает, для кого это страшнее
Три страны согласились предоставить Украине F-16 – Зеленский подтвердил
Последние новости
19:39
Посол Маасикас рассказал, от чего зависят сроки вступления Украины в ЕС
19:24
СБУ разоблачила коррупционные схемы на таможнях трех областей и взяточницу в налоговой в Одесской области
19:21
В России создали центр переподготовки оккупантов: будут учить детей "защите Родины"
18:59
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания хотят совместно разработать танк
18:56
Мораторий на проверки бизнеса будет отменен с 1 октября - законопроект КМУ
18:55
ВНИМАНИЕСбор для 143 батальона ТРО. Обращение Михаила Ткача (укр)
18:45
В Константиновке завершили спасательную операцию: 17 человек погибли
18:31
Президент Румынии требует выяснить, обломки какого дрона упали в его стране
18:12
фото"Фрагментированные доказательства": в Нью-Йорке показывают уцелевшие в Буче архивы артрезиденции Biruchiy
18:08
В "Киевгазе" разъяснили ситуацию с прекращением газоснабжения 70 домам в Киеве
Все новости...
Реклама: