Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден во время телефонного разговора по случаю Дня независимости Украины, обсудили передачу истребителей F-16 и привлечение России к ответственности.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Белый дом
Дословно из сообщения: "От имени американского народа президент Байден выразил свое восхищение храбростью и жертвенностью украинского народа, который борется за свою свободу и безопасное будущее".
Детали: Сообщается, что лидеры государств обсудили начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и ускорение предоставления разрешения другим странам на передачу Украине своих самолетов после завершения учений.
Байден подтвердил обязательства США поддерживать оборону Украины от российской агрессии "столько, сколько потребуется, и привлекать Россию к ответственности за ее действия".
Предыстория:
- Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты в ближайшее время присоединятся к программе обучения украинских летчиков на истребителях F-16.
- Перед этим стало известно, что США будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские страны будут отставать от составленного ими графика или если количество летчиков значительно увеличится.
- Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.
- Дания, Нидерланды и Норвегия объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.