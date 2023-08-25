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Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 11:02
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Президенты Зеленский и Байден. Фото иллюстративное с сайта ОП

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден во время телефонного разговора по случаю Дня независимости Украины, обсудили передачу истребителей F-16 и привлечение России к ответственности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Белый дом

Дословно из сообщения: "От имени американского народа президент Байден выразил свое восхищение храбростью и жертвенностью украинского народа, который борется за свою свободу и безопасное будущее".

Детали: Сообщается, что лидеры государств обсудили начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и ускорение предоставления разрешения другим странам на передачу Украине своих самолетов после завершения учений.

Байден подтвердил обязательства США поддерживать оборону Украины от российской агрессии "столько, сколько потребуется, и привлекать Россию к ответственности за ее действия".

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Темы: ЗеленскийБайденистребители
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