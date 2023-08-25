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Буданов: Россия думает о том, чтобы мобилизовать еще 450 тысяч человек

Пятница, 25 августа 2023, 11:48
Буданов: Россия думает о том, чтобы мобилизовать еще 450 тысяч человек
Кирилл Буданов. Фото с сайта ГУР

Россия не приостанавливала мобилизацию и сейчас рассматривает возможность дополнительно призвать 450 тысяч человек, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Источник: Буданов в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии

Прямая речь руководителя ГУР: "Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч".

Детали: Буданов подчеркнул, что мобилизация в РФ не прекращалась. Прошлой осенью они призвали около 350 тысяч россиян. Но скрытая мобилизация продолжается все время и сейчас ежемесячно призывают от 20 до 22 тысяч человек.

"Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерные? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет", − пояснил Буданов.

Темы: РосcиямобилизацияразведкаБуданов
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