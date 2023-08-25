В Нидерландах сообщили, куда пойдет часть обещанных F-16

Нидерланды передадут Вооруженным силам Украины все свои истребители F-16, но несколько оставят для обучения украинских пилотов.

Источник: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью "Европейской правде"

Детали: "У нас есть 42 самолета, но часть из них пойдет на обучение, а остальные – ВСУ", – отметила она.

Министр объяснила это тем, что обучение для пилотов не заканчиваются никогда.

"Они, кстати, не обязательно будут в Нидерландах, сейчас мы рассматриваем учебный центр в Румынии. Поэтому эти самолеты будут использоваться там, где проводится обучение, которое вам всегда будет нужно. Все время, пока вы используете F-16, вы будете готовить новых пилотов, и вам будет нужен этот учебный центр", – сказала Оллонгрен.

Министр отметила, что Нидерланды сами делали это в течение 40 лет.

"Словом, вы не можете подготовить одну партию пилотов и прекратить обучение, это должен быть непрерывный процесс", – добавила она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может рассчитывать на все 42 истребителя F-16, которыми располагают Нидерланды, но получит их не сразу.

Кайса Оллонгрен считает реалистичным сроком передачу Украине истребителей F-16 за шесть-восемь месяцев, ведь перед этим должны быть выполнены несколько предпосылок.

Подробнее смотрите в видео Условия для F-16, разрешение бить по Крыму, где будут готовить пилотов. Интервью Минобороны Нидерландов