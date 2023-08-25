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СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 12:22

В Финляндии арестовали одного из лидеров группировки российских боевиков "Русич" Яна Петровского, который находится под санкциями Европейского союза и Соединенных Штатов Америки за участие в войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на MTV

Детали: Задержанного подозревают в террористических преступлениях, совершенных по меньшей мере в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях. Он находится под стражей.

Согласно санкциям ЕС, Петровский несет ответственность за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины и безопасности страны.

По данным Министерства финансов США, задержанный занимал должность командира группировки "Русич" с 2022 года. До этого ее руководителем был Алексей Мильчаков – неонацистский наемник, который также находится под санкциями.

По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование боевиками после того, как Мильчаков получил ранение в боях за Харьков в 2022 году.

Полиция требует продлить срок содержания под стражей "с целью содействия расследованию и экстрадиции преступника". Украина обратилась с запросом об экстрадиции боевика.

По данным норвежской телерадиокомпании NRK, Петровский, который в юности несколько лет жил в Норвегии, также участвовал в войне в Сирии в составе ультраправой группировки, воюющей на стороне режима президента Башара Асада.

Норвегия депортировала мужчину в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности.

Этому предшествовало: 25 августа стало известно, что Служба госбезопасности Латвии (СГБ) задержала четырех граждан страны по подозрению в деятельности по заданию спецслужб РФ.

Ранее трое граждан Болгарии были задержаны в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России.

4 августа в Польше задержали гражданина Беларуси, который шпионил в пользу РФ.

Темы: ФинляндияРосcиявойна
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