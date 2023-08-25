Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Греция прекратит обслуживать российские ЗРК и передаст их Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 14:14
СМИ: Греция прекратит обслуживать российские ЗРК и передаст их Украине
Иллюстративное фото ЗРК "Тор". Фото: GETTY IMAGES

Греческое правительство решило отменить действие контракта с РФ на обслуживание зенитно-ракетных систем комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ, которые стоят на вооружении армии страны.

Источник: "Европейская правда"; Pronews.gr со ссылкой на "сверхсекретный документ", который просочился через парламент

Детали: Как утверждает издание, в нем говорится о том, что Афины больше не будут закупать запчасти и комплектующие для ЗРК Тор-М1 и Оса-АКМ.

Из-за этого указанные комплексы могут вскоре снять с вооружения, поскольку имеющихся запчастей хватит лишь на несколько месяцев вследствие их небольшого количества и отказа правительства выполнять действующий контракт.

Всего на вооружении греческой армии и ВВС находится 21 самоходный ЗРК Тор-М1 и 38 самоходных комплексов Оса-АКМ с максимальной дальностью стрельбы 10-12 км.

Контракт на дальнейшую поддержку систем в последующие годы составляет более 102 млн евро. В материале утверждается, что "скорее всего" эти ЗРК передадут Украине через третьи страны, а принятое решение является "чисто политическим".

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Афинах подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Также стало известно, что Греция присоединится к обучению украинцев на F-16.

Темы: ГрецияРосcияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Греция
На саммите в Афинах 11 стран приняли декларацию в поддержку Украины
Греция предлагает помощь в восстановлении Одессы
Греция подписала декларацию о поддержке членства Украины в НАТО
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: