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СМИ: Греция прекратит обслуживать российские ЗРК и передаст их Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 14:14
СМИ: Греция прекратит обслуживать российские ЗРК и передаст их Украине
Иллюстративное фото ЗРК "Тор". Фото: GETTY IMAGES

Греческое правительство решило отменить действие контракта с РФ на обслуживание зенитно-ракетных систем комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ, которые стоят на вооружении армии страны.

Источник: "Европейская правда"; Pronews.gr со ссылкой на "сверхсекретный документ", который просочился через парламент

Детали: Как утверждает издание, в нем говорится о том, что Афины больше не будут закупать запчасти и комплектующие для ЗРК Тор-М1 и Оса-АКМ.

Из-за этого указанные комплексы могут вскоре снять с вооружения, поскольку имеющихся запчастей хватит лишь на несколько месяцев вследствие их небольшого количества и отказа правительства выполнять действующий контракт.

Всего на вооружении греческой армии и ВВС находится 21 самоходный ЗРК Тор-М1 и 38 самоходных комплексов Оса-АКМ с максимальной дальностью стрельбы 10-12 км.

Контракт на дальнейшую поддержку систем в последующие годы составляет более 102 млн евро. В материале утверждается, что "скорее всего" эти ЗРК передадут Украине через третьи страны, а принятое решение является "чисто политическим".

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Афинах подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Также стало известно, что Греция присоединится к обучению украинцев на F-16.

Темы: ГрецияРосcияпомощь Украине
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