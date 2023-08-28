Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кремле думают, кого выбрать Путину оппонентом на выборах, чтобы он не выглядел "дедом"

Алена МазуренкоПонедельник, 28 августа 2023, 09:48
В Кремле думают, кого выбрать Путину оппонентом на выборах, чтобы он не выглядел дедом
ПУТИН НА ПМЭФ, СКРИНШОТ

В администрации российского диктатора Владимира Путина выбирают оппонентов для Путина на выборах президента РФ в 2024 году – решили, что не будут регистрировать кандидатов моложе 50 лет, чтобы диктатор не выглядел старым дедом.

Источник: Meduza

Дословно: "В политическом блоке администрации президента (АП) РФ, которым руководит Сергей Кириенко, определились со "спарринг-партнерами", которые будут "конкурировать" с Владимиром Путиным на президентских выборах 2024 года.

По словам двух источников СМИ, близких к Кремлю, одним из главных критериев их отбора стал возраст. Среди зарегистрированных кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет.

По оценке чиновников АП, наличие таких кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься над тем, что 70-летний Путин - "уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой".

Детали: В администрации Путина рассчитывают, что на выборы, кроме него, пойдут представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" (лидер "Справедливой России" Сергей Миронов объявил, что его партия не будет выдвигать кандидата и поддержит Владимира Путина).

Кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова. В 2008 году на выборах президента Зюганов получил 17%, в 2012 году - 18%.

Подобная стабильность рейтинга важна для Кремля - планируется, что на грядущих выборах Путин наберет "рекордный результат".

Действующий президент должен получить более 80% голосов с явкой более 70%.

Кандидатом от ЛДПР, по замыслу Кремля, должен стать лидер партии Леонид Слуцкий. По словам источника, близкого к администрации Путина, Слуцкий и сам хочет принять участие в выборах, "поскольку любит пиар".

Собеседник, близкий к руководству ЛДПР, подтвердил эту информацию и добавил, что Слуцкий "любит светиться на публике" и намерен "поднять личную популярность".

С кандидатом от "Новых людей" (НЛ) все сложнее. В Кремле хотели бы, чтобы от партии выдвинулся ее глава, бизнесмен Алексей Нечаев.

Однако с самим Нечаевым этот план пока согласовать не удалось. По словам двух источников "Медузы", близких к Кремлю, тот понимает, что "много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% он не хочет".

По информации собеседников СМИ, вместо себя Нечаев предлагает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который сейчас баллотируется в мэры Москвы, но эта кандидатура не устраивает администрацию Путина.

Дело в том, что Даванкову 39 лет, он любит пиар, может нормально выступать публично.

В администрации Путина считают, что молодой и активный кандидат может заставить избирателя подумать о возрасте президента и это будет невыгодный контраст.

Речь идет о перспективе пары-тройки лет, когда появятся мысли о том, что Путин, конечно, молодец, но не пора ли прийти кому-то помоложе.

Также сообщается, что российские чиновники начали по-другому относиться к Путину после его 70-летия.

Если раньше собеседники СМИ называли Путина "первым", "главным", "верховным" или "папой", то теперь чаще всего называют его "дедом".

Один из источников, близких к Кремлю, на вопрос о причинах этого ответил так: "Ну дед и дед, это же без негатива. Возраст у него такой".

Темы: ПутинвиборыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
Путин
Минобороны РФ может быть более заинтересовано в смерти Пригожина, чем Путин – аналитики
Джонсон сделал вывод относительно переговоров с РФ из-за вероятного убийства Пригожина
Россияне достали "черные ящики" из самолета, где разбился Пригожин
Последние новости
12:32
Глава АМКУ Пищанская покидает должность, поскольку готовится ее назначение в ФГИУ - депутат
12:27
Польша выдает Украине граждан, которые способствуют незаконному выезду украинцев – СМИ
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
11:00
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
Все новости...
Реклама: