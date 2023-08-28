Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя

Российский президент Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20 в Дели.

Источник: российское агентство "Интерфакс", ссылаясь на заявление канцелярии индийского премьера Нарендры Моди, пишет "Европейская правда"

Детали: По сообщению, Путин сказал премьер-министру Индии Моди в телефонном разговоре, что на встрече 9 и 10 сентября РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

В сообщении указано, что Моди "выразил понимание в связи с этим решением".

Во время пандемии в 2020 и 2021 годах Путин участвовал во встречах G20 через видеоконференцию. Он также отказался участвовать в мероприятии 2022 года на Бали, где мировые лидеры осудили его вооруженное вторжение в Украину.

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