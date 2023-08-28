Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 18:15
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ (ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИДА РФ)

Российский президент Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20 в Дели.

Источник: российское агентство "Интерфакс", ссылаясь на заявление канцелярии индийского премьера Нарендры Моди, пишет "Европейская правда"

Детали: По сообщению, Путин сказал премьер-министру Индии Моди в телефонном разговоре, что на встрече 9 и 10 сентября РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

В сообщении указано, что Моди "выразил понимание в связи с этим решением".

Во время пандемии в 2020 и 2021 годах Путин участвовал во встречах G20 через видеоконференцию. Он также отказался участвовать в мероприятии 2022 года на Бали, где мировые лидеры осудили его вооруженное вторжение в Украину.

Что предшествовало: 

  • В начале августа западные СМИ со ссылкой на источники в Кремле писали, что Путин не исключает личного появления на саммите "двадцатки".
  • Ранее стало известно, что Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре, а делегацию России возглавит Лавров, который уже посещал Нью-Йорк в апреле этого года во время председательства Москвы в Совете безопасности.
  • Путин уже не поехал на саммит БРИКС в Южной Африке, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест в связи с незаконным вывозом детей из Украины.

Темы: ПутинИндияЛавров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
Путин
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
В Кремле думают, кого выбрать Путину оппонентом на выборах, чтобы он не выглядел "дедом"
Последние новости
12:32
Глава АМКУ Пищанская покидает должность, поскольку готовится ее назначение в ФГИУ - депутат
12:27
Польша выдает Украине граждан, которые способствуют незаконному выезду украинцев – СМИ
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
11:00
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
Все новости...
Реклама: