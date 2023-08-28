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МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 20:33
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
FACEBOOK ОЛЕГА НИКОЛЕНКО

В МИД Украины выразили сожаление в связи с тем, что Папа Римский Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко, пишет "Евопейская правда"

Детали: Николенко привел цитату, которая вызвала критику министерства, из выступления Франциска перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.

Прямая речь Папы: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".

Больше деталей: Примечательно, что информационный портал Святого Престола Vatican News выложил текст обращения Папы на своем сайте, однако указанный пассаж в нем отсутствует. В то же время в сети есть видеоотрывок обращения Папы с этой цитатой.

Николенко отметил, что "именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел".

Прямая речь Никопленко: "Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства".

Что предшествовало:

  • Ранее в июле Папа Франциск призвал Россию восстановить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям - властям Российской Федерации".

Темы: Папа РимскийМИДРосcия
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