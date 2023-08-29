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В районе Марьинки Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов – сводка

Ольга ГлущенкоВторник, 29 августа 2023, 06:48
В районе Марьинки Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов – сводка
украинский защитник, иллюстративное фото Генштаба

В Донецкой области, в районе Марьинки, украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов, всего на фронте за минувшие сутки произошло 32 боевых столкновения.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки состоялось 32 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Славгорода Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебово, Белогоровки Луганской области; Торского, Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клещеевки, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Авдеевки, обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты: Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Угледар, Водяное, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садовое, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, 1 – по пункту управления и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 средство противовоздушной обороны и 2 артиллерийских средства на огневой позиции противника.

Темы: Генштабвойна
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