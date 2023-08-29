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Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 09:35
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ, ФОТО РИА НОВОСТИ

Несмотря на то, что военная служба в России сейчас открывает хорошие возможности заработка, Кремль продолжает испытывать проблемы с вербовкой в ряды армии новых людей.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом рассказывает Министерство обороны Великобритании в разведывательном обзоре от 29 августа

Детали: Аналитики отмечают, что с начала полномасштабной войны службу в российской армии пытаются делать финансово привлекательной, надеясь привлечь больше людей.

Так, вспоминают слова Владимира Путина еще 4 февраля 2022 года, вскоре перед вторжением, что лейтенанты получают 81,2 тысячи рублей в месяц. Однако уже в октябре 2022 года Путин обещал даже мобилизованным солдатам 195 тысяч рублей в месяц.

Военные младших званий, которые вовлечены в войну против Украины, отмечает разведка, сейчас получают более 200 тысяч рублей в месяц.

Дословно: "Это более чем в 2,7 раз больше, чем средняя заработная плата в России - 72 851 рубль... Очень вероятно, что заработная плата и дополнительные привилегии являются мощным стимулом для того, чтобы идти в армию, особенно для людей из бедных регионов России. Но все равно маловероятно, что Россия достигнет своих целевых показателей привлечения добровольцев в ряды армии".

Что предшествовало:

  • В предыдущем обзоре рассказывали, что Москва может отказаться от очередных учений "Запад" из-за недостатка личного состава и техники, а также опасения критики.
  • Относительно последствий вероятной гибели руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и других для ее будущего, разведка считает, что это будет иметь "глубоко дестабилизирующее влияние".

Темы: РосcияармияВеликобритания
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