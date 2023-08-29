Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 11:50
У G7 нет единого подхода по гарантиям безопасности для Украины – WSJ
Родина-мать с трезубцем на щите, фото Украинской правды

Подготовка странами "Большой семерки" гарантий безопасности для Украины займет много месяцев, а некоторые двусторонние договоренности, как ожидается, будут заключены только в следующем году.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских чиновников, цитирует "Европейская правда"

Детали: По данным WSJ, среди стран G7 нет общего мнения относительно того, насколько детальными должны быть обязательства перед Киевом. Кроме того, им необходимо выяснить с Украиной, какими могут быть ее будущие военные потребности.

Реклама:

G7 нужно будет координировать двусторонние переговоры между западными столицами и гарантировать, что оборонная промышленность союзников сможет предоставить обещанную военную помощь Украине, не подрывая при этом потребности западных вооруженных сил в пополнении и расширении своих собственных возможностей.

Как признают западные чиновники, без надежных пакетов поддержки Киева Россию вряд ли удастся сдержать от продолжения войны. 

Они также называют проблемой вопрос способности эффективно распределять и защищать военные расходы для Украины в последующие годы после смены власти в странах Запада.

ВИДЕО ДНЯ

По данным издания, европейские союзники уже готовятся к тому, что долгосрочные обещания администрации президента США Джозефа Байдена окажутся слабее, чем ожидалось, или слишком расплывчатыми, чтобы обеспечить надежное сдерживание РФ.

Как указывается в материале, если Вашингтон существенно уменьшит свою поддержку Киева, Европа вряд ли будет способна финансово или военно восполнить этот пробел, так как сталкивается с жестким финансовым давлением, и лишь немногие страны имеют оборонную промышленность, способную сравниться с американской.

Этому предшествовало: В июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Группы семи" согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже.

Сейчас 29 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

Читайте также, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут.

Темы: гарантии безопасностиG7СШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
гарантии безопасности
Зеленский о гарантиях безопасности: С США будет израильская модель
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась еще одна страна
"Гарантии безопасности": Люксембург присоединился к декларации G7 по Украине
Последние новости
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
Все новости...
Реклама: