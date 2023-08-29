Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 20:21

Немецкая коалиция во вторник после недель споров договорилась о сокращении корпоративных налогов на общую сумму 32 миллиарда евро в течение четырех лет, чтобы стимулировать экономику.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Немецкая экономика находилась в стагнации во втором квартале, не демонстрируя никаких признаков обновления после зимней рецессии и укрепляя свою позицию одной из самых слабых крупных экономик мира.

Реклама:

Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство, в первый год пакет стимулов, скромный в контексте экономики в 4 триллиона долларов, приведет к дефициту налоговых поступлений в 2,6 миллиарда евро для федерального правительства, 2,5 миллиарда евро для земель и 1,9 миллиарда евро для муниципалитетов.

Правительственный документ, с которым ознакомилось агентство, показывает, что в следующем году субсидии увеличатся почти вдвое до 67,1 миллиарда евро по сравнению с 2021 годом. Почти две трети этих субсидий предназначены для финансирования "зеленого" перехода в экономику с меньшим содержанием углерода.

Новый закон стимулирует компании делать инвестиции, благоприятные для климата, предоставит налоговые стимулы для исследований и позволит компаниям компенсировать убытки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Германияэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаВСУ продвигаются в районе Клещеевки и Андреевки, что под Бахмутом – Минобороны

Украинские войска еще больше продвинулись в районе Роботино и Клещеевки – ISW

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Все новости...
Германия
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Последние новости
09:37
Meta работает над новой более мощной моделью ИИ − WSJ
09:28
картаВ Минобороны подтвердили: ВСУ заняли часть Опытного в Донецкой области
09:26
Болгария надеется присоединиться к Шенгенской зоне до конца года
09:23
Правительство ожидает рост ВВП Украины на 3-4% в этом году − Свириденко
09:20
Ультрас “Шахтера”: После деокупации Донецка надо действовать решительно, а не играть в игру “услышьте Донбасс”
09:18
Имя Навального звучит в разговорах об обмене заключенными между РФ и США − WSJ
09:15
В России подросток с ножом устроил резню в школе: 4 раненых
09:09
Греция опровергла заявление премьера Косово о приближении к признанию независимости
09:02
фото Глава МИД Германии приехала в Украину: это четвертый визит с начала полномасштабной войны
08:59
картаВСУ продвигаются в районе Клещеевки и Андреевки, что под Бахмутом – Минобороны
Все новости...
Реклама: