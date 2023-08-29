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Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 20:21

Немецкая коалиция во вторник после недель споров договорилась о сокращении корпоративных налогов на общую сумму 32 миллиарда евро в течение четырех лет, чтобы стимулировать экономику.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Немецкая экономика находилась в стагнации во втором квартале, не демонстрируя никаких признаков обновления после зимней рецессии и укрепляя свою позицию одной из самых слабых крупных экономик мира.

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Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство, в первый год пакет стимулов, скромный в контексте экономики в 4 триллиона долларов, приведет к дефициту налоговых поступлений в 2,6 миллиарда евро для федерального правительства, 2,5 миллиарда евро для земель и 1,9 миллиарда евро для муниципалитетов.

Правительственный документ, с которым ознакомилось агентство, показывает, что в следующем году субсидии увеличатся почти вдвое до 67,1 миллиарда евро по сравнению с 2021 годом. Почти две трети этих субсидий предназначены для финансирования "зеленого" перехода в экономику с меньшим содержанием углерода.

Новый закон стимулирует компании делать инвестиции, благоприятные для климата, предоставит налоговые стимулы для исследований и позволит компаниям компенсировать убытки.

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Темы: Германияэкономика
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