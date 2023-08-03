На подступах к Киеву работала ПВО – КГВА

Ночью 3 августа военная администрация Киева сообщила о работе ПВО на подступах к столице.

Источник: КГВА

Дословно: "Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву, работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

Что предшествовало: В Киеве на ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА.

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Обновлено: В 04:07 отбой тревоги объявили в столице и Киевской области.