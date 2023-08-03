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На подлете к Киеву ПВО уничтожила около полутора десятков воздушных целей – КГВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 августа 2023, 05:38
На подлете к Киеву ПВО уничтожила около полутора десятков воздушных целей – КГВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Во время атаки "Шахедами" на подлете к Киеву ПВО уничтожила почти полтора десятка воздушных целей.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Прямая речь: "Восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов "Shahed" по Киеву.

И снова, как вчера – атака массированная. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей".

Детали: По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Попко добавил, что ночная воздушная тревога в Киеве длилась ровно 3 часа, она стала 820-й для столицы с начала полномасштабного вторжения.

Темы: КиевПВОШахед
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