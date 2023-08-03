Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На подлете к Киеву ПВО уничтожила около полутора десятков воздушных целей – КГВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 августа 2023, 05:38
На подлете к Киеву ПВО уничтожила около полутора десятков воздушных целей – КГВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Во время атаки "Шахедами" на подлете к Киеву ПВО уничтожила почти полтора десятка воздушных целей.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Прямая речь: "Восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов "Shahed" по Киеву.

И снова, как вчера – атака массированная. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей".

Реклама:

Детали: По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Попко добавил, что ночная воздушная тревога в Киеве длилась ровно 3 часа, она стала 820-й для столицы с начала полномасштабного вторжения.

Темы: КиевПВОШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Киев
На подступах к Киеву работала ПВО – КГВА
Незаконно отправил военных в КГВА: сообщили о подозрении экс-командиру части
Спасатели показали последствия атаки "Шахедов" в одном из районов столицы
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: