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Россияне ударили по Херсону из артиллерии: попали в троллейбус, есть раненые

Алена МазуренкоЧетверг, 3 августа 2023, 09:03
Россияне ударили по Херсону из артиллерии: попали в троллейбус, есть раненые

Российские оккупанты утром 3 августа обстреляли Херсон, оккупанты били по церкви и общественному транспорту, 3 раненых.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, глава ОП Андрей Ермак

Дословно: "Утром российская армия обстреляла церковь в центре Херсона.

Ранены трое пассажиров троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали.

39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование.

Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь".

 
ФОТО: TELEGRAM НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСКОГО МВД РОМАНА МРОЧКО
 
ФОТО: TELEGRAM НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСКОГО МВД РОМАНА МРОЧКО

Детали: По словам Ермака, россияне обстреляли Херсон из артиллерии: "Били по общественному транспорту, который вез людей на работу".

Обновлено: В МВД сообщили, что оккупанты обстреляли Свято-Катериненский собор. Во время тушения пожара произошел повторный обстрел.

Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы.

Напомним:

  • Убегая с Херсонщины российские захватчики украли из оккупированного Херсона памятник и останки российского князя Григория Потемкина, которые хранились в Свято-Екатерининском храме.
  • Свято-Катериненский собор - храм УПЦ МП.

Темы: Херсонобстрел
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