Россияне ударили по Херсону из артиллерии: попали в троллейбус, есть раненые
Российские оккупанты утром 3 августа обстреляли Херсон, оккупанты били по церкви и общественному транспорту, 3 раненых.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, глава ОП Андрей Ермак
Дословно: "Утром российская армия обстреляла церковь в центре Херсона.
Ранены трое пассажиров троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали.
39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование.
Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь".
Детали: По словам Ермака, россияне обстреляли Херсон из артиллерии: "Били по общественному транспорту, который вез людей на работу".
Обновлено: В МВД сообщили, что оккупанты обстреляли Свято-Катериненский собор. Во время тушения пожара произошел повторный обстрел.
Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы.
Напомним:
- Убегая с Херсонщины российские захватчики украли из оккупированного Херсона памятник и останки российского князя Григория Потемкина, которые хранились в Свято-Екатерининском храме.
- Свято-Катериненский собор - храм УПЦ МП.