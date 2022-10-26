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Оккупанты украли из Херсона памятник и останки Потемкина

Ирина БалачукСреда, 26 октября 2022, 17:53
Фото из Facebook Сергея Хланя

Российские захватчики украли из оккупированного Херсона памятник и останки российского князя Григория Потемкина, которые хранились в Свято-Екатерининском храме.

Источник: коллаборант, так называемый врио "губернатора региона" Владимир Сальдо в эфире российского пропагандистского телеканала "Крым 24", депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook

Прямая речь Сальдо: "Мы перевезли памятник Ушакову. Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя (Потемкина – ред.), которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самих Потемкина, Суворова и Маргелова (памятники – ред.). Это те святыни, которые, я считаю, нужно сохранить".

Детали: Сальдо добавил, что Потемкина вывезли, чтобы он "посмотрел не только на Херсон, а на всю Херсонщину". Коллаборант уверяет, что в будущем и его и другие памятники вернут на их места.

Хлань в соцсети опубликовал постамент без Потемкина.

 

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Темы: Херсондерусификациякультураоккупация
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