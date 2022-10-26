Оккупанты украли из Херсона памятник и останки Потемкина
Российские захватчики украли из оккупированного Херсона памятник и останки российского князя Григория Потемкина, которые хранились в Свято-Екатерининском храме.
Источник: коллаборант, так называемый врио "губернатора региона" Владимир Сальдо в эфире российского пропагандистского телеканала "Крым 24", депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook
Прямая речь Сальдо: "Мы перевезли памятник Ушакову. Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя (Потемкина – ред.), которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самих Потемкина, Суворова и Маргелова (памятники – ред.). Это те святыни, которые, я считаю, нужно сохранить".
Детали: Сальдо добавил, что Потемкина вывезли, чтобы он "посмотрел не только на Херсон, а на всю Херсонщину". Коллаборант уверяет, что в будущем и его и другие памятники вернут на их места.
Хлань в соцсети опубликовал постамент без Потемкина.
Предыстория:
- Ранее российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову и забрали их с собой во время бегства из города.
- Министр культуры Александр Ткаченко в шутку поблагодарил оккупантов Херсощины, которые, убегая, забрали с собой памятники Суворову и Ушакову, за помощь в дерусификации Украины.
- Также сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.