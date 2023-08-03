СБУ и ГБР обыскивают нардепа Дубинского: использовал болезнь отца, чтобы уехать за границу

Работники ГБР совместно с СБУ проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

Источник: пресс-службы ГБР и СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители не указывают фамилию обыскиваемого, но по данным УП речь идет о Дубинском.

Нардеп получил разрешение покинуть Украину под предлогом сопровождения отца, но покинул страну сам. В то же время отец самостоятельно, без сопровождения сына выехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник.

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ГБР выясняет, каким образом в период пребывания за границей нардеп смог подписывать и направлять официальные документы, в т.ч. в государственные органы, что может свидетельствовать об их подделке.

Досудебное расследование осуществляется по фактам служебного подлога и несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Что предшествовало: В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля.

В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сториз Instagram.

Напомним: По данным источника УП, после ряда скандалов с "командировками" нардепов на люксовые курорты власть в конце июля заблокировала выезд за границу народным депутатам и чиновникам и будет дорабатывать законодательство, регулирующее командировки.

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