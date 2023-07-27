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Офис президента заблокировал выезд за границу нардепам и чиновникам – источник

Роман Романюк, Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июля 2023, 12:17
Офис президента заблокировал выезд за границу нардепам и чиновникам – источник
фото Depositphotos

После ряда скандалов с "командировками" нардепов на люксовые курорты власти заблокировали выезд за границу народным депутатам и чиновникам и будет дорабатывать законодательство, регулирующее командировки.

Источник: собеседник УП в Офисе президента

Прямая речь: "Это правда, что всем депутатам и чиновникам заблокировали выезд из Украины. Люди потеряли связь с реальностью. Сейчас соответствующие органы будут очень тщательно проверять документы о командировках, приглашения, дорогу и так далее.

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Чтобы не было такого, что командировка в Вильнюс, а люди возвращаются через Хорватию, где еще неделю задерживаются.

Сейчас будет доработано постановление, которое регулирует эти командировки и отпуска за рубежом в отношении военных тоже.

Есть мнения о том, что особо скандальные люди, после того, как потеряют мандат, могли бы получить повестки и пойти повоевать".

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Детали: Накануне появилась неподтвержденная информация, что "на пограничные посты разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу".

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Госпогранслужбу, но там лишь отметили, что будут придерживаться действующего законодательства, как и всегда.

Прямая речь спикера ГПСУ Андрея Демченко: "Мероприятия пограничного контроля и в дальнейшем будут происходить в соответствии с нормами действующего законодательства, в т.ч. и правил, установленных на период действия военного положения и прописанных в постановлении правительства номер 57".

Предыстория:

  • 25 июля стало известно, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.
  • Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в "Слуге народа" изучают информацию о вояже Аристова на Мальдивы, и в случае подтверждения последнему грозит потеря мандата.
  • В этот же день Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий. 
  • 26 июля стало известно, что работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины расследуют законность выезда на отдых народного депутата Юрия Аристова во время вооруженной агрессии РФ против Украины.

Темы: Офис генпрокурораВоенное положение
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