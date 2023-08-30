Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка

За прошедшие сутки Силы обороны поразили систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк", 4 ЗРК и 9 районов скопления врага.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Костобоброва Черниговской области и Удов, Зыбино Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Семеновка Черниговской области; Мефодовка, Волфино, Ободы, Константиновка, Хотень, Рясное Сумской области и Малая Волчья, Нестерно, Отрадное, Строевка, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.

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На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищеевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Острое, Дачное, Александрополь Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Железнодорожного и Вербового Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" противника.