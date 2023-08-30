В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых

В ночь на 30 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области: два человека погибли и семеро получили ранения.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: В частности под вражеский огонь попали жилые кварталы Курахово. Пятеро женщин в возрасте от 28 до 80 лет и двое мужчин 25 и 32 лет получили телесные повреждения - с минно-взрывными травмами и контузиями их доставили в больницу.

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Кроме того, армия РФ, вероятно, из комплексов С-300, обстреляла село Богатырь Волновахского района. В эпицентре взрывов оказалась территория фермерского хозяйства, где погибли двое сторожей 44 и 59 лет - один из мужчин во время обстрела находился в помещении, а другой - на улице. Также пострадал крупный рогатый скот.

Взрывами повреждены многоквартирные и частные жилые дома, складские помещения, хозяйственные постройки.

Отмечается, что прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.