Жара в Украине продолжает бить рекорды, но впереди облегчение

Третий день подряд в столице и не только продолжаются температурные рекорды, но в пятницу жара пойдет на спад.

Источник: обсерватория им. Срезневського, Укргидрометцентр, "ИІнтерфакс-Украина"

Детали: По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 29 августа в Киеве снова были зафиксированы три температурных рекорда.

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Ночь на вторник в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8°С. Предыдущее рекордное значение 2015 года превышено на 2,7°С.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,9°С, что на 2,2°С выше предыдущего рекордного показателя 1992 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +29,6°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1992 года на 4,2°С, а климатическую норму - на 11,6°С.

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Укргидрометцентр Украины добавляет, что во вторник дневные максимумы побили предыдущие исторические рекордные значения во многих областях.

По данным метеорологических станций зафиксированы превышения на 1-4°.

Рекорды за 29 августа 2023 года:

Чернигов - 32,7°С

Луцк - 36,4°С

Ровно - 36,3 °С

Житомир - 35,5°С

Киев - 35,9°С

Львов - 33,5°С

Тернополь - 35,4°С

Хмельницкий - 36,1°С

Винница - 38,2°С

Черновцы - 35,2°С

Николаев - 38,1°С.

В то же время, как отмечает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные метеорологов, жара в Украине будет спадать, 1 сентября по всей стране пройдут кратковременные дожди с грозами.

Так кратковременные дожди и грозы ожидаются в ночь на 31 августа в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории - без осадков.

Ветер юго-восточный (днем в западных областях с переходом на западный) 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 23°, в восточных и северо-восточных областях 12-17°; днем 26-31°, на юго-востоке страны до 35°, в западных областях 20-25°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 13-18°.

В Киеве в четверг ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

1 сентября по всей Украине кратковременные дожди, местами грозы, только ночью в восточных, юго-восточных, днем в большинстве западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, в западных 11-16°; днем 21-26°, в восточных областях 25-30°, в западных областях 18-23°.

В столице 1 сентября ночью кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°; днем 24-26°.