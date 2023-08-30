По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики и авиации

В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения и авиации.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ

Детали: Воздушная тревога на восточном направлении связана с угрозой применения авиационного вооружения.

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Также существует угроза применения баллистического вооружения в областях.

Обновлено: По состоянию на 13:11 тревогу отменили во всех областях.