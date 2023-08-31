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Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 11:39
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к глубоким перебоям в глобальных поставках продовольствия: цены увеличились и выросли угрозы для продовольственной безопасности в бедных странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на нерассекреченный отчет американской разведки, обнародованный Конгрессом 30 августа

Детали: В документе утверждается, что прямые и косвенные последствия войны "стали основными факторами одного из самых разрушительных периодов за последние десятилетия для глобальной продовольственной безопасности" в значительной степени из-за того, что Украина и РФ были одними из крупнейших мировых довоенных экспортеров зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

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Разведка считает, что в будущем цены на продовольствие, вероятно, будут частично зависеть от того, что произойдет с Черноморской зерновой инициативой, которую Россия прекратила в июле.

Кроме того, отмечается в отчете, на мировые цены на продовольствие повлияет то, какую площадь Украина сможет обработать в условиях войны, а также стоимость и доступность удобрений.

Дословно разведка США: "Сочетание высоких внутренних цен на продовольствие и исторических уровней суверенного долга во многих странах − в значительной степени вызванное затратами и последствиями рецессии от пандемии COVID-19 − ослабило способность стран реагировать на повышенные риски продовольственной безопасности.

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Эти факторы, вероятно, подорвут способность многих бедных стран обеспечивать достаточное количество доступного продовольствия для своего населения до конца года".

Смотрите блог "ЕП" о том, есть ли будущее у "зернового соглашения" после выхода из нее РФ

Также читайте статью топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, как заставить Россию вернуться в "зерновое соглашение"

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что США работают с Румынией и Молдовой, чтобы увеличить экспорт зерна из Украины через реку Дунай, изучая альтернативные маршруты после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Темы: зерновойнаАфрикаСША
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