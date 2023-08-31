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Оккупанты заявляют, что сбили над Брянском 3 дрона

Алена МазуренкоЧетверг, 31 августа 2023, 11:49
Оккупанты заявляют, что сбили над Брянском 3 дрона
взрыв в Брянске 30 августа. Фото Mash

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о якобы сбитых трех беспилотниках в небе над Брянском.

Источник: Богомаз в Telegram

Дословно: "В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы".

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Детали: В то же время российские паблики в соцсетях сообщают, что один из украинских дронов-камикадзе, которые атаковали Брянск, упал на гостиницу Управления делами правительства области. В сотне метров от здания региональной администрации.

А местные власти решили перекрыть центр Брянска для автомобилей и людей - "во избежание жертв".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российское Минобороны заявило, что якобы сбило два украинских беспилотника в Брянской области РФ и одну ракету над временно оккупированным Крымом вечером 30 августа.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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