Оккупанты заявляют, что сбили над Брянском 3 дрона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о якобы сбитых трех беспилотниках в небе над Брянском.

Источник: Богомаз в Telegram

Дословно: "В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы".

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Детали: В то же время российские паблики в соцсетях сообщают, что один из украинских дронов-камикадзе, которые атаковали Брянск, упал на гостиницу Управления делами правительства области. В сотне метров от здания региональной администрации.

А местные власти решили перекрыть центр Брянска для автомобилей и людей - "во избежание жертв".

Напомним:

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