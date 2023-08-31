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Омбудсмен поделился впечатлениями от проверки ВВК: За деньги - "имеешь одну почку"

"Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 21:29
Омбудсмен поделился впечатлениями от проверки ВВК: За деньги - имеешь одну почку
Дмитрий Лубинец, фото telegra.ph

Офис омбудсмена в течение трех недель планирует завершить работу по проверке всех военно-врачебных комиссий, а уже выявленные масштабы системной коррупции поразили специалистов.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона "Единые новости"

Детали: Лубинец отметил, что проверки ВВК его организация начала еще с октября 2022 года. 

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С 1 января этого года омбудсмен лично получил 1018 обращений о неэффективной работе ВВК и нарушении прав действующих военнослужащих и мобилизованных. По его словам эти права были нарушены, когда они проходили военно-врачебные комиссии.

Прямая речь: "Я и моя институция проверили 70% ВВК Украины. Их общее количество - 833. В том числе мы проверили ВВК, расположенные вблизи линии фронта. Я пообещал президенту, что за три недели мы закончим эту работу.

Очень часто мы сталкивались с тем, что прохождение ВВК носит такой номинальный характер: Жалобы есть? Нет? Пригоден! Не хочешь быть годным - включается коррупционная составляющая.

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Я лично президенту и всем членам СНБО сказал, что по моему мнению, вопрос номер один и проблема номер один в ВВК - это коррупция. Это системная коррупция. Мы даже не представляем масштабов. На этом все хотят зарабатывать. 

За деньги ты можешь получить любой диагноз. Человеку писали, что у него одна почка, хотя у него две почки и никогда не было хирургических вмешательств".

Детали: Омбудсмен отметил, что вопрос ВВК не решен на 100%. Например, выяснилось, чтобы записаться в электронную очередь, нужно выстоять очередь в регистратуру. По его словам, хорошее решение на бумаге в жизни имеет другие признаки.

Еще один вопрос - переход ВВК в гражданские больницы. По словам Лубинца, меньше всего из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в гражданские больницы перешло ВВК в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской областях.

Напомним: 30 августа на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение провести комплексную проверку обоснованности принятых в период с 24.02.22 года решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.




Темы: омбудсменмобилизация
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