Оккупанты снова атаковали Херсон, попали в торговый центр и медучреждение
Пятница, 4 августа 2023, 00:38
Российские военные в четверг вечером снова обстреляли Херсон, попали в торговый центр и медучреждение.
Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин
Прямая речь: "Сегодня (3 августа – ред.) весь день оккупанты бьют по центру города. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура".
Детали: Во время очередного обстрела в четверг вечером террористы попали в торговый центр, а также в медучреждение.
Что предшествовало: Российские оккупанты утром 3 августа обстреляли Херсон, били по церкви в центре города и общественному транспорту, 3 раненых.