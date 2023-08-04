Оккупанты снова атаковали Херсон, попали в торговый центр и медучреждение

Российские военные в четверг вечером снова обстреляли Херсон, попали в торговый центр и медучреждение.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Прямая речь: "Сегодня (3 августа – ред.) весь день оккупанты бьют по центру города. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура".

Детали: Во время очередного обстрела в четверг вечером террористы попали в торговый центр, а также в медучреждение.

Что предшествовало: Российские оккупанты утром 3 августа обстреляли Херсон, били по церкви в центре города и общественному транспорту, 3 раненых.