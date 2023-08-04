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Группировка ИГИЛ объявила о гибели своего лидера

Ольга ГлущенкоПятница, 4 августа 2023, 02:50
Группировка ИГИЛ объявила о гибели своего лидера
иллюстративное фото Andrew Renneisen/Getty Images

Группировка ИГИЛ объявила в четверг о гибели в Сирии своего лидера Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Курайши, который возглавлял экстремистскую организацию с ноября.

Источник: The Associated Press со ссылкой на сообщение группировки

Детали: В публикации отмечается, что не указано, когда именно был убит аль-Курайши. В группировке сообщили, что он погиб в столкновениях с группой, связанной с "Аль-Каидой", на северо-западе Сирии.

Пресс-секретарь ИГИЛ Абу Хутайфа аль-Ансари заявил, что новым лидером группировки стал Абу Хафс аль-Хашеми аль-Курайши.

Погибший был четвертым лидером ИГИЛ, который был убит с момента основания группировки.

Напомним: В результате успешной операции американские военные в январе уничтожили в Сомали одного из главарей "Исламского государства" (ИГИЛ) Билала аль-Судани.

Темы: Сирия
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