Группировка ИГИЛ объявила о гибели своего лидера

Группировка ИГИЛ объявила в четверг о гибели в Сирии своего лидера Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Курайши, который возглавлял экстремистскую организацию с ноября.

Источник: The Associated Press со ссылкой на сообщение группировки

Детали: В публикации отмечается, что не указано, когда именно был убит аль-Курайши. В группировке сообщили, что он погиб в столкновениях с группой, связанной с "Аль-Каидой", на северо-западе Сирии.

Пресс-секретарь ИГИЛ Абу Хутайфа аль-Ансари заявил, что новым лидером группировки стал Абу Хафс аль-Хашеми аль-Курайши.

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Погибший был четвертым лидером ИГИЛ, который был убит с момента основания группировки.

Напомним: В результате успешной операции американские военные в январе уничтожили в Сомали одного из главарей "Исламского государства" (ИГИЛ) Билала аль-Судани.