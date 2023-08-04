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Спецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

Станислав ПогориловПятница, 4 августа 2023, 10:06
Спецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов
Большой десантный корабль РФ «Оленегорский горняк», Фото: wikipedia

Служба безопасности провела спецоперацию в бухте Новороссийска, надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Источник: источники УП в СБУ

Дословно: "На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа".

Детали: Источники в Службе безопасности отмечают, что спецоперацию проводили вместе с ВМС. В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. "Поэтому все заявления россиян об "отбитой атаке" - фейк", - подчеркнул он.

 

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Что предшествовало: В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами. 

Справка: "Оленегорский горняк" – российский большой десантный корабль, построенный в польском Гданьске в 1976 году. Базируется на Северном флоте, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей. В 2007 году считался лучшим десантным кораблем Северного флота РФ.

Темы: РосcияУкраинавойнафлот
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