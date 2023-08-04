Данилов о зерновой сделке: Нам по барабану, откуда выходила РФ, мы будем посылать корабли

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина продолжит делать все от нее зависящее, чтобы обеспечить мир продовольствием несмотря на угрозы государства-террориста РФ.

Источник: Данилов в эфире "Украинского радио"

Детали: Секретарь СНБО уточнил, что в пятницу прошло уже 97-е заседание Ставки верховного главнокомандующего с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Нынешнее заседание было довольно длительным - почти три часа.

Одним из ключевых вопросов были поставки зерна миру, которые Украина держит на контроле и не собирается останавливаться.

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Данилов отметил, что с Россией не было никакого "соглашения", были договоренности с ООН, которая непосредственно, согласно своему уставу, отвечает за определенные процессы, и были определенные соглашения с Турцией, которая имеет тоже выход в Черное море.

Прямая речь: "Откуда выходила Россия - нам то по барабану, потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, и ни у кого спрашивать разрешения не собираемся.

То, что страна террорист на сегодняшний день терроризирует не только нашу страну, но и весь мир, это больше вопрос к миру: до какого предела они будут терпеть эти выходки, которые делает РФ. То залетая на территорию страны НАТО, Польши, совместно с белорусами, или атакуя порты Измаила, которые находятся фактически на границе Румынии (также страны НАТО). Когда у них терпение лопнет, нам сложно сказать, но мы точно будем делать все от нас зависящее, чтобы наша еда была доступна миру".