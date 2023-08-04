ВСУ на юге кое-где прорвали первую линию обороны и вышли на промежуточную – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники на юге страны кое-где уже прорвали первую линию обороны россиян и перешли на промежуточную.

Источник: Маляр в эфире телемарафона

Прямая речь: "Если говорить о юге, как и на Бахмутском направлении наши силы продолжают осуществлять наступательные действия, пробираясь сквозь серьезное сопротивление врага, - это сплошные артиллерийские обстрелы, минирование.

Но наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сейчас сталкиваются с тем, что враг на основных, ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, затрудняет движение наших войск и сами боевые действия.

И на юге, и на востоке враг подтягивает свои резервы. И они сейчас в основном подтягивают профессиональные подразделения. Мы сейчас фиксируем десантно-штурмовые подразделения, которые бросили в бой и там, и там".