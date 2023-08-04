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В МВД идентифицировали более 61 тысячи оккупантов, погибших в Украине

Алена МазуренкоПятница, 4 августа 2023, 23:00
В МВД идентифицировали более 61 тысячи оккупантов, погибших в Украине
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, GETTY

Проекту МВД "Потерь.НЕТ" по состоянию на август 2023 года удалось идентифицировать 61 431 российского военного, погибшего в Украине.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "По состоянию на 4 августа на сайте "Потерь.НЕТ" содержится информация о 61431 идентифицированном оккупанте, который погиб на территории Украины".

Детали: Посетители сайта с территории России могут проверить, содержатся ли данные их близких в этой базе.

Проект МВД "Потерь.НЕТ" реализован в сотрудничестве с ГУР МО, в частности, Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными (проект "Хочу жить") и Нациполицией.

Целью проекта является противодействие кремлевским нарративам путем донесения объективных данных о потерях РФ в войне.

Сообщается, что с момента запуска "Потерь.НЕТ" количество российских военных, которые сдаются в плен, значительно увеличилось.

Темы: МВДвойнаРосcия
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