С поврежденного вблизи Крыма российского танкера нет утечки топлива – росСМИ
Суббота, 5 августа 2023, 04:44
С поврежденного морским беспилотником в Керченском проливе российского танкера не зафиксировано разлива топлива, утверждают российские медиа.
Источник: "ТАСС" со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Новороссийска
Детали: Разлива топлива с танкера, который получил повреждения во время атаки украинской стороной, нет, пишет издание.
По данным "ТАСС", на борту танкера находятся 11 человек.
Что этому предшествовало:
- В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
- На помощь танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска.
- Для буксировки судна в Керченский пролив прибыли два буксира.