Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С поврежденного вблизи Крыма российского танкера нет утечки топлива – росСМИ

"Украинская правда"Суббота, 5 августа 2023, 04:44
С поврежденного вблизи Крыма российского танкера нет утечки топлива – росСМИ
Российский танкер "SIG". Фото из Telegram-канала "Baza"

С поврежденного морским беспилотником в Керченском проливе российского танкера не зафиксировано разлива топлива, утверждают российские медиа.

Источник: "ТАСС" со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Новороссийска

Детали: Разлива топлива с танкера, который получил повреждения во время атаки украинской стороной, нет, пишет издание.

По данным "ТАСС", на борту танкера находятся 11 человек.

Реклама:

Что этому предшествовало:

  • В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
  • На помощь танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска.
  • Для буксировки судна в Керченский пролив прибыли два буксира.

Темы: Крымбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе закрыли за 3 суток

Защитники продвигаются на юг от освобожденного Урожайного – Генштаб

В Белом доме отрицают разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

F-16 не смогут защищать Украину этой осенью и зимой – Игнат

К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

Все новости...
Крым
Атака морского дрона на российский танкер: у судна – пробоина
В районе Керчи прогремели взрывы: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
Россияне заявили, что Крым атаковали 13 беспилотников
Последние новости
11:24
фотоВ Киеве задержали шпиона РФ, который уже искал ПВО возле энергообъектов
11:24
Десятки тысяч россиян и тысяча белорусов могут потерять голос на выборах в Эстонии
11:22
видеоРоссияне строят новую линию обороны в направлении Никольского − Андрющенко
11:09
БЭБ сообщило о подозрении руководительнице одного из одесских банков
10:43
"Укрнафта" получила около 100 арестованных АЗС "Татнефти"
10:37
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
10:21
В Латвии созвали Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с РФ и Беларусью
10:20
В Минздраве объяснили, эффективен ли аппарат Дарсонваль
10:15
Сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе закрыли за 3 суток
10:10
АналитикаКогда будут выборы в Раду и как Зеленский ищет министра обороны
Все новости...
Реклама: