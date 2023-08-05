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С поврежденного вблизи Крыма российского танкера нет утечки топлива – росСМИ

"Украинская правда"Суббота, 5 августа 2023, 04:44
С поврежденного вблизи Крыма российского танкера нет утечки топлива – росСМИ
Российский танкер "SIG". Фото из Telegram-канала "Baza"

С поврежденного морским беспилотником в Керченском проливе российского танкера не зафиксировано разлива топлива, утверждают российские медиа.

Источник: "ТАСС" со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Новороссийска

Детали: Разлива топлива с танкера, который получил повреждения во время атаки украинской стороной, нет, пишет издание.

По данным "ТАСС", на борту танкера находятся 11 человек.

Что этому предшествовало:

  • В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
  • На помощь танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска.
  • Для буксировки судна в Керченский пролив прибыли два буксира.

Темы: Крымбеспилотники
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