Кремль не демонстрирует желания вернуться к "зерновой сделке" – ISW

Кремль продолжает выражать свое нежелание возвращаться к Черноморской зерновой инициативе при отсутствии значительных уступок со стороны Запада, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В институте напомнили, что 4 августа Кремль обнародовал совместное заявление с официальным названием "Африканская мирная инициатива". Заявлению предшествовала встреча 28 июля президента РФ Владимира Путина с африканскими лидерами.

В документе говорится о том, что африканские лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, а также к высвобождению и доставке в африканские страны 200 тысяч тонн российских удобрений, которые застряли в европейских портах.

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"Эти призывы свидетельствуют о том, что африканские лидеры поддерживают условия России по возрождению Черноморской зерновой инициативы", – отметили аналитики института.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил 4 августа, что США продолжат делать "все необходимое" для того, чтобы РФ могла свободно экспортировать продовольствие на мировой рынок при условии, если она будет готова возродить "зерновую сделку" и позволить Украине безопасно экспортировать зерно через Черное море. В ответ на заявление Блинкена представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что как только Штаты выполнят условия РФ, "соглашение будет немедленно восстановлено".

"Эти заявления не дают четкого представления о том, что РФ намерена присоединиться к Черноморской зерновой инициативе и стремится заставить Запад отменить ограничения на ее собственный экспорт", – резюмировали в ISW.