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По всей Украине объявляли тревогу из-за ракет

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 19:40
По всей Украине объявляли тревогу из-за ракет
карта воздушных тревог по состоянию на 18:33

По всей территории Украины в субботу вечером объявляли воздушную тревогу из-за пуска крылатых ракет, а впоследствии - "Кинжалов".

Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ

Детали: В 18:11 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях, а затем и в Днепропетровской области.

Впоследствии под угрозой ракетной опасности оказались также Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская области.

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Впоследствии Воздушные силы сообщили, что группа крылатых ракет движется в направлении Кировоградской области.

Позже стало известно, что ракеты направляются в направлении Черкасской области. В Воздушных силах отметили, что направление движения может меняться.

По состоянию на 18:30 тревога объявлена на всей территории Украины, кроме Одесской области.

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В 18:37 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты входят в Киевскую область.

В 18:45 ракеты добрались до Винницкой области.

В 18:55 - ракеты в Хмельницкой области.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что российские войска запустили по Украине аэробаллистические ракеты "Кинжал" из района Тамбова, а также ракеты из Беларуси.

Обновлено: Около 19:40 воздушную тревогу в большинстве регионов Украины отменили.

Темы: воздушная тревога
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