По всей Украине объявляли тревогу из-за ракет
По всей территории Украины в субботу вечером объявляли воздушную тревогу из-за пуска крылатых ракет, а впоследствии - "Кинжалов".
Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ
Детали: В 18:11 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях, а затем и в Днепропетровской области.
Впоследствии под угрозой ракетной опасности оказались также Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская области.
Впоследствии Воздушные силы сообщили, что группа крылатых ракет движется в направлении Кировоградской области.
Позже стало известно, что ракеты направляются в направлении Черкасской области. В Воздушных силах отметили, что направление движения может меняться.
По состоянию на 18:30 тревога объявлена на всей территории Украины, кроме Одесской области.
В 18:37 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты входят в Киевскую область.
В 18:45 ракеты добрались до Винницкой области.
В 18:55 - ракеты в Хмельницкой области.
Впоследствии Воздушные силы сообщили, что российские войска запустили по Украине аэробаллистические ракеты "Кинжал" из района Тамбова, а также ракеты из Беларуси.
Обновлено: Около 19:40 воздушную тревогу в большинстве регионов Украины отменили.