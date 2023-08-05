Россияне ударили по окрестностям Запорожья
Суббота, 5 августа 2023, 19:49
В Запорожье во время воздушной тревоги в субботу раздавались звуки взрывов, впоследствии стало известно о ракетном ударе по окрестностям города.
Источник: Суспільне, председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram
Дословно: "В Запорожье слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного".
Детали: Впоследствии председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья.
Дословно Малашко: "Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания.
Информация о пострадавших не поступала. Последствия разрушений еще устанавливаются".
Что предшествовало: В субботу вечером в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска россиянами крылатых ракет и "Кинджалов".