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Россияне ударили по окрестностям Запорожья

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 19:49
Россияне ударили по окрестностям Запорожья
Запорожье, иллюстративное фото Getty Images

В Запорожье во время воздушной тревоги в субботу раздавались звуки взрывов, впоследствии стало известно о ракетном ударе по окрестностям города.

Источник: Суспільне, председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

Дословно: "В Запорожье слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного".

Детали: Впоследствии председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья.

Дословно Малашко: "Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания.

Информация о пострадавших не поступала. Последствия разрушений еще устанавливаются".

Что предшествовало: В субботу вечером в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска россиянами крылатых ракет и "Кинджалов".

Темы: Запорожьевзрыв
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