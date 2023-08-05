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На "Родину-мать" начали устанавливать трезубец

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 20:57
На Родину-мать начали устанавливать трезубец
установление трезубца на "Родине-матери", фото: Дмитрий Ларин, УП

К монументу "Родина-мать" в Киеве доставили трезубец, который начали устанавливать вместо демонтированного советского герба.

Источник: УП, Суспільне

 
Все фото Дмитрия Ларина, УП

Детали: В субботу вечером герб начали поднимать на монумент.

 
 
 

Как сообщает Суспільне, впоследствии руководство национального парка, где расположен монумент, решило перенести монтажные работы. Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук объяснил это тем, что трезубец невозможно закрепить в темное время суток.

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По его словам, работы возобновят 6 августа около 5 часов утра.

Что предшествовало: Во вторник, 1 августа, с монумента "Родина-мать" полностью демонтировали советский герб.

Полностью работы по замене герба на украинский трезубец должны завершиться ко Дню независимости, 24 августа.

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Справка: "Родина-мать" - это самая высокая монументальная скульптура в Европе. Она была построена в 1981 году и расположена на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать" проводится в рамках проекта "Тризуб Батьківщини". Над ним начали работать еще с 2022 года.

Предыстория:

  • В июле 2022-го в "Дії" провели опрос. Тогда 85% респондентов поддержали замену герба СССР на украинский трезубец.
  • Стоимость проекта "Тризуб Батьківщини" составляет 28 млн грн. Однако на его реализацию не привлекали государственных средств - все происходит за счет частных инвесторов и различных доноров.
  • Недавно стало известно, что на "Родине-Мать" не только изменят герб на украинский тризум, но и переименуют сам монумент.

Темы: Киев
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