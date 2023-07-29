Не только трезубец: монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать
Монумент "Родина-мать" в Киеве предлагают переименовать в "Украина-мать", решение еще должен утвердить Минкульт.
Источник: гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью Украинскому Радио
Прямая речь: "У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них – переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать"".
Детали: Савчук надеется, что решение ученого совета музея о переименовании монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа – Дня независимости Украины.
Прямая речь: "Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики. Мною был утвержден график необходимых действий, чтобы достичь этой цели накануне Дня Независимости.
И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов – изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж".
Предыстория:
- В июле 2022 года голосование в приложении "Дія" показало, что большинство украинцев (85% респондентов) считают, что советскую символику на щите столичного монумента "Родина-мать" необходимо заменить на украинский герб.
- В августе того же года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что щит заменят в 2023 году: серп и молот демонтируют и установят трезубец.
- 13 июля 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила реконструкцию щита скульптуры Родина-мать ("Батькивщина-мати") в Киеве.
- 13 июля Министерство культуры и информационной политики представило проект "Тризуб Родины", а министр Александр Ткаченко заверил, что привлечено "ноль средств из бюджета, деньги на восстановление исторической справедливости собраны исключительно от крупного бизнеса".
- В Киеве начали подготовку к установке на щите монумента "Родина-мать" Герба Украины вместо герба СССР,.