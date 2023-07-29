Не только трезубец: монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать

Монумент "Родина-мать" в Киеве предлагают переименовать в "Украина-мать", решение еще должен утвердить Минкульт.

Источник: гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью Украинскому Радио

Прямая речь: "У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них – переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать"".

Детали: Савчук надеется, что решение ученого совета музея о переименовании монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа – Дня независимости Украины.

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Прямая речь: "Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики. Мною был утвержден график необходимых действий, чтобы достичь этой цели накануне Дня Независимости.

И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов – изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж".

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