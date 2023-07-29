Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Не только трезубец: монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 20:35
Не только трезубец: монумент Родина-мать в Киеве хотят переименовать
Монумент "Родина-мать" в Киеве, фото Эльдара Сарахмана, УП

Монумент "Родина-мать" в Киеве предлагают переименовать в "Украина-мать", решение еще должен утвердить Минкульт.

Источник: гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью Украинскому Радио

Прямая речь: "У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них – переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать"".

Детали: Савчук надеется, что решение ученого совета музея о переименовании монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа – Дня независимости Украины.

Реклама:

Прямая речь: "Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики. Мною был утвержден график необходимых действий, чтобы достичь этой цели накануне Дня Независимости.

И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов – изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В июле 2022 года голосование в приложении "Дія" показало, что большинство украинцев (85% респондентов) считают, что советскую символику на щите столичного монумента "Родина-мать" необходимо заменить на украинский герб.
  • В августе того же года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что щит заменят в 2023 году: серп и молот демонтируют и установят трезубец.
  • 13 июля 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила реконструкцию щита скульптуры Родина-мать ("Батькивщина-мати") в Киеве.
  • 13 июля Министерство культуры и информационной политики представило проект "Тризуб Родины", а министр Александр Ткаченко заверил, что привлечено "ноль средств из бюджета, деньги на восстановление исторической справедливости собраны исключительно от крупного бизнеса".
  • В Киеве начали подготовку к установке на щите монумента "Родина-мать" Герба Украины вместо герба СССР,.

Темы: Киевкультурадекоммунизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль хочет национализировать "Яндекс", готовясь к президентским выборам – ISW

фотоВраг атаковал Запорожье "Искандером" – полиция

видеоПродолжаем готовить Украинскую доктрину – президент

Член ЦИК живет в Голливуде и продолжает получать зарплату: полтора миллиона за время войны

видео"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику

обновлено, фото, видеоРоссияне снова ударили по мирному Запорожью: есть погибший и раненые

Все новости...
Киев
Взрыв в Шевченковском суде: правоохранителей подозревают в халатности и нарушении правил
Путин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
В Киеве назначили нового главу полиции
Последние новости
07:15
Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия"
06:46
Силы обороны поразили 12 районов сосредоточения оккупантов – сводка
06:18
Россияне "перевоспитывают" подростков с ВОТ Украины в военных лагерях – сопротивление
05:12
Более 80 тысяч в месяц: США планируют увеличить производство 155 мм снарядов
04:34
Кремль хочет национализировать "Яндекс", готовясь к президентским выборам – ISW
03:54
Вратарь "Шахтера" и сборной Украины перешел в португальскую "Бенфику"
02:56
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали ВОГ и мины
02:10
Зеленский отметил саперов, которые обеспечивают контрнаступление Сил обороны
01:20
После вторжения РФ в Украину возросло количество суицидов среди российских офицеров – ГУР
00:58
фото, видеоВ Подмосковье – масштабный пожар на складе
Все новости...
Реклама: