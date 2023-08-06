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По Украине распространялась воздушная тревога из-за ракет

"Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 05:30
По Украине распространялась воздушная тревога из-за ракет
Скрин карты тревог

В ряде областей Украины ночью 6 августа объявляли воздушную тревогу, оккупанты запускали крылатые ракеты.

Источник: карта тревог

Детали: В Киеве сигнал воздушной тревоги сработал в 01:04.

Тревогу объявляли на территории всей Украины.

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Дополнено в 01:33. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для Киевской области.

По данным ВС, в областях, где объявлена тревога, есть угроза применения врагом ракет и ударных беспилотников типа "Шахед".

Дополнено в 01:57. В центральных областях отменена воздушная тревога.

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В то же время тревога объявлена в восточных и южных областях Украины. Воздушники предупреждают о ракетной опасности в этих регионах.

"Вероятно пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря", – сообщили в ПС.

Позже в Воздушных силах добавили, что тревога на востоке и юге Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Дополнено в 03:00. Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты врага уже в районе российского Белгорода.

Воздушники призвали жителей Харьковщины срочно пройти в укрытие.

Дополнено в 03:03. Воздушные силы сообщили, что российские крылатые ракеты Х-101/Х-555 входят в воздушное пространство Украины.

Воздушники призвали граждан срочно пройти в укрытие.

Дополнено в 03:15. Воздушники сообщили о ракетной опасности для Черниговской и Киевской областей.

Дополнено в 03:28. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Черкасской области.

Дополнено в 03:38. По данным ПС, ракеты движутся в западном направлении.

Дополнено в 03:40. Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами ракет в Кировоградской и Винницкой областях.

Дополнено в 04:01. Воздушная тревога распространилась на западные области Украины.

Воздушные силы предупредили, что вектор движения российских ракет – западный.

"Западные регионы – ракетная опасность", – сообщили в ПС.

Дополнено в 04:10. В восточных областях – отбой тревоги.

Дополнено в 04:22. Ракеты движутся в направлении Львовщины, сообщили Воздушные силы.

Дополнено в 04:30. Южные области – отбой тревоги.

Дополнено в 04:45. В части центральных областей отменили воздушную тревогу.

Дополнено в 05:30. Отбой тревоги на территории всей Украины.

Напомним: 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95 взлетели вечером 5 августа с российского аэродрома Оленья.

Темы: КиевУкраинавоздушная тревога
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