В России взлетели 7 бомбардировщиков Ту-95 – ОК "Юг"
7 стратегических бомбардировщиков Ту-95 взлетели в субботу вечером с российского аэродрома Оленья.
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "Зафиксирована активность вражеской стратегической авиации.
7 Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья.
Эти истребители на подвеске могут нести ракеты Х-101 и Х-555".
Детали: В ОК "Юг" призвали прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и в случае опасности переходить в укрытие.
Что предшествовало: В субботу вечером в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска россиянами крылатых ракет, а также "Кинжалов".
В Запорожье раздавались взрывы, впоследствии стало известно о ракетном ударе по окрестностям города.
Также взрывы слышали в Хмельницкой и Житомирской областях.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне в субботу вечером били по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье, а также по Хмельницкой области.