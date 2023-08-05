Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России взлетели 7 бомбардировщиков Ту-95 – ОК "Юг"

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 22:14
В России взлетели 7 бомбардировщиков Ту-95 – ОК Юг
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-95. ФОТО DEFENCE-UA.COM

7 стратегических бомбардировщиков Ту-95 взлетели в субботу вечером с российского аэродрома Оленья.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Зафиксирована активность вражеской стратегической авиации.

7 Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья.

Эти истребители на подвеске могут нести ракеты Х-101 и Х-555".

Детали: В ОК "Юг" призвали прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и в случае опасности переходить в укрытие.

Что предшествовало: В субботу вечером в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска россиянами крылатых ракет, а также "Кинжалов".

В Запорожье раздавались взрывы, впоследствии стало известно о ракетном ударе по окрестностям города.

Также взрывы слышали в Хмельницкой и Житомирской областях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне в субботу вечером били по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье, а также по Хмельницкой области.

Темы: Росcияавиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Зеленский поблагодарил тех, кто "приучает Россию к потерям"
В Росморречфлоте рассказали о состоянии танкера после атаки дрона
Россияне атаковали Украину "Кинжалами"
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: