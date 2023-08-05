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В России взлетели 7 бомбардировщиков Ту-95 – ОК "Юг"

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 22:14
В России взлетели 7 бомбардировщиков Ту-95 – ОК Юг
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-95. ФОТО DEFENCE-UA.COM

7 стратегических бомбардировщиков Ту-95 взлетели в субботу вечером с российского аэродрома Оленья.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Зафиксирована активность вражеской стратегической авиации.

7 Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья.

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Эти истребители на подвеске могут нести ракеты Х-101 и Х-555".

Детали: В ОК "Юг" призвали прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и в случае опасности переходить в укрытие.

Что предшествовало: В субботу вечером в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска россиянами крылатых ракет, а также "Кинжалов".

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В Запорожье раздавались взрывы, впоследствии стало известно о ракетном ударе по окрестностям города.

Также взрывы слышали в Хмельницкой и Житомирской областях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне в субботу вечером били по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье, а также по Хмельницкой области.

Темы: Росcияавиавойна
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